СБУ сообщила об облаве в центре Киева Сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в центре Киева

Фото: СБУ

В центральной части Киева с утра 1 мая проводятся контрразведывательные мероприятия, в которых задействованы сотрудники Службы безопасности Украины, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. В связи с этим передвижение пешеходов и движение транспорта по ряду улиц ограничено.

Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность, — указано в сообщении.

По предварительным данным, одной из главных целей операции стала проверка территории и зданий на наличие запрещенных предметов, включая взрывные устройства. Параллельно с этим ведется проверка граждан, им приказано носить с собой документы и соблюдать ограничения комендантского часа. В мероприятиях, помимо СБУ, также участвуют полиция и Военная служба правопорядка ВСУ.

Ранее мэрия Киева обвинила СБУ в создании угрозы критической инфраструктуре на фоне обысков на предприятии «Киевтеплоэнерго». Власти украинской столицы также подчеркнули, что постоянные обыски создают угрозу срыва технологических процессов выработки электроэнергии, тем самым нанося вред рядовым жителям города.