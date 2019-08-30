Более 60 эпизодов по фактам захода судов в крымские порты расследуют киевские силовики. Об этом сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины.
В производстве следователей СБУ в Автономной Республике Крым находится четыре уголовных производства, в рамках которых расследуется 61 эпизод о фактах нарушений судами (более 600) различных стран порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины — полуостров Крым, — цитирует сообщение ТАСС.
Как писал News.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение полуострова Крым в состав страны одной из главных целей Верховной рады девятого созыва. Также он призвал парламентариев к укреплению обороны и безопасности.