Один из мужчин, напавших на людей с ножами недалеко от французского города Лион, оказался афганцем. Он хотел получить убежище в стране.

В результате нападения погиб 19-летний юноша, ещё восемь человек пострадали. Атаку совершил не попадавший ранее в поле зрения полиции и спецслужб афганец, передаёт телеканал BFMTV. News.ru писал, что двое людей,...