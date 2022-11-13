СБУ расследует дело о песнопениях на русском языке в Киево-Печерской лавре Глава Минкульта Украины Ткаченко: СБУ расследует дело о песнопениях на русском языке в церкви

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Служба безопасности Украины вместе с полицией расследуют дело о возможных песнопениях о России на русском языке во время богослужения в Киево-Печерской лавре Украинской православной церкви (УПЦ), заявил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко. По его словам, об этом стало известно из видео, снятого в ходе службы. Министр указал о необходимости установления подлинности видеокадров, в случае если оно подлинное, Ткаченко призвал принять меры в отношении руководителей УПЦ.

О ситуации относительно видео со службы УПЦ в одном из храмов Киево-Печерской лавры — уже работают Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины. <...> Если видео окажется аутентичным, призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ, — написал он в своем Telegram-канале.

Украинское издание «Фокус», наряду с другими СМИ, сообщает, что видео было опубликовано священником раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаилом Емельяном. Отмечается, что на видео можно услышать песню «Похвала Пресвятой Богородицы», в которой поется о пробуждении Руси.

В июле украинские власти расширили запрет на использование русского языка — вступил в силу новый раздел закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, сотрудников различных структур, в том числе государственных учреждений, образования, науки, СМИ будут штрафовать за речь на русском языке. Размер взыскания составляет от 3400 до 8500 гривен, а при повторном нарушении — от 8500 до 11 900 гривен.