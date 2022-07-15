Сатановский назвал возможные причины эвакуации американцев из Украины

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Вашингтон порекомендовал американцам срочно покинуть Украину, это может быть связано с готовящимся военным переворотом или подготовкой «чего-то военного против России», предположил политолог Евгений Сатановский. Он напомнил, что отношения президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным — «хуже некуда», пишет «ПолитЭксперт».

То ли знают что-то (к примеру, насчет готовящегося военного переворота, благо отношения Зеленского с Залужным — хуже некуда), то ли предполагают, то ли сами что-то по этой части готовят... А то и готовятся к чему-то военному против России и понимают, что ответ будет, мягко говоря, совсем не тем, на который администрация Байдена и офис Зеленского рассчитывают, — отметил Сатановский.

По его мнению, признаками готовящейся провокации являются обстрелы близлежащих российских территорий, а также ДНР и ЛНР. Американцы обеспокоены частыми новостями об убийстве или захвате в плен иностранных наемников на Украине, подчеркнул Сатановский. Он также добавил, что обстановка для американцев на украинской земле перестает быть комфортной, и в случае «новой большой замятни по типу майдана» иностранцам «мало не покажется».

Ранее член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной заморозились по вине западных стран. По его мнению, Запад, в частности США, подстрекал Киев, внушая киевскому режиму, что он одержит победу в конфликте. Цеков также напомнил о призыве главы европейской дипломатии Жозепа Борреля разрешить конфликт на поле боя.