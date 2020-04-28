Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам на Украине задерживается, а, возможно, и отменяется. В Верховной раде не хватает голосов для допуска его на должность, и ситуация осложняется внешнеполитическими факторами: грузинские власти намерены отозвать своего посла из Киева, если бывший лидер страны займёт пост. Для украинского президента Владимира Зеленского это серьёзный вызов, который может стоить ему рейтинга в преддверии годовщины пребывания в должности.

О том, что Саакашвили может стать вице-премьером по реформам на Украине, стало известно ещё 22 апреля. Тогда бывший грузинский лидер заявил о своей готовности занять пост и использовать весь свой накопленный опыт для помощи украинским властям в преодолении последствий пандемии и восстановлении экономики. Предполагалось, что судьба Саакашвили решится на этой неделе в Верховной раде. Однако, судя по имеющимся данным, он столкнулся с серьёзными препятствиями.

Кабмин отозвал из Верховной рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михаила Саакашвили во фракции «Слуга народа» (правящей партии. — NEWS.ru) заблокировано, — сообщил на своей странице в Facebook главред портала «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

По данным журналиста, во фракции правящей пропрезидентской партии после долгих переговоров удалось собрать лишь порядка 140-170 голосов за Саакашвили при необходимых 190-200. По мнению Бутусова, причина такой неудачи в том, что президент Украины Владимир Зеленский решил не выступать публично в поддержку бывшего грузинского лидера.

При этом известно, что инициатива о назначении Саакашвили исходила именно от украинского лидера. Такая тактика казалась вполне логичной. Экс-президент Грузии ещё весной прошлого года вернулся на Украину, сразу же заявив о своих политических амбициях. Саакашивли тогда объявил о том, что возглавляемая им партия «Рух нових сил» («Движение новых сил») намерена бороться на июльских парламентских выборах за места в Раде. В итоге в ходе голосования «Движение» оказалось на 16-м месте, не получив ни одного мандата. Это можно объяснить рядом факторов.

Yuliia Zozulia/Global Look Press

Во-первых, над Саакашвили нависала тень «соратника» Петра Порошенко, при котором грузинский экс-лидер занимал пост советника президента и председателя Совещательного международного совета реформ Украины.

Во-вторых, после конфликта с порошенковской администрацией бывший глава Грузии долгое время был оторван от украинской политики.

Вполне вероятно, что определённые договорённости между Зеленским и Саакашвили были достигнуты ещё при возвращении последнего на Украину в 2019-м — иначе к чему было прилетать обратно год назад? При этом вполне объяснимо и то, что украинский президент занял выжидательную позицию — в свете нападок на него из-за обилия «людей Порошенко» во власти. Теперь же, вероятно, воспользовавшись экстренной ситуацией в связи с эпидемией коронавируса, он решил обратиться к имеющимся заинтересованным кадровым резервам, в том числе в лице Саакашвили.

В то же время понятна позиция Зеленского относительно того, что он не слишком активно лоббирует бывшего грузинского президента на должность вице-премьера по реформам. Такого рода намерения уже спровоцировали реакцию со стороны Грузии (а именно с Тбилиси Киев составляет авангард антироссийского и, как следствие, проевропейского фронта на постсоветской территории). Ещё 24 апреля грузинский премьер-министр Георгий Гахария пообещал отозвать посла из Киева, если Саакашвили будет назначении украинским вице-премьером по реформам.

Кроме того, для Зеленского как никогда сейчас важен внутриполитический фактор. Относительно успешный (по крайней мере — адекватный) ответ на эпидемию коронавируса на Украине привёл к тому, что рейтинг президента замедлил падение.

В этих условиях новость о Саакашвили, с одной стороны, могла быть попыткой переформатировать органы власти, а с другой — прозондировать почву. В пропрезидентской партии идею не поддержали, и со стороны Зеленского вполне разумно сейчас дистанцироваться от этого вопроса, отдав его на откуп парламентариям, чтобы не снизить собственный уровень одобрения среди населения.