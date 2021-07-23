Саакашвили нашёл решение для Киева после запуска «Северного потока — 2»

Украинские власти должны разрабатывать собственные ресурсы после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока — 2» будет уменьшаться, — это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зелёный» водород, — рассказал политик.

Саакашвили не верит, что после запуска газопровода транзит российского газа будет сохранён. Он убеждён, что Москва намерена перекрыть Чёрное море, поскольку именно там, на юге страны, сосредоточены основные залежи «зелёного» водорода.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что вопрос энергетической безопасности станет основной проблемой после запуска «Северного потока — 2». Он коснулся договора между США и Германией по этому проекту. Макогон убеждён, что это больше декларация, в подписании которой не участвовал Киев. Глава ГТС Украины подчеркнул, что документ не имеет предпосылок для сохранения транзита газа после 2024 года.

«Северный поток — 2» пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящий момент продолжается его строительство, проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.