«С миру по нитке»: военэксперт об идее Запада собрать общую Patriot для ВСУ Военэксперт Литовкин: Запад пытается показать поддержку ВСУ общим Patriot

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Запад пытается показать поддержку Украине, выдвигая идею собрать общую систему ПВО Patriot для ВСУ, считает военный эксперт Виктор Литовкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что «с миру по нитке» будут собирать ради одного комплекса. По словам эксперта, одно государство может предоставить батарею, другое — радиолокационные станции.

С миру по нитке могут собрать одну батарею для Украины. У кого-то осталась пусковая установка, неиспользованные ракеты. Это попытка показать готовность помощи Украине, но у них плохо получается, — заявил Литовкин.

Как отметил эксперт, все создают видимость, что озабочены тем, как помочь Украине. Он напомнил, что также представители стран Запада по очереди посещают Киев или принимают президента Владимира Зеленского на своей территории.

На самом деле никакой поддержки нет, как и поставок сложной боевой техники и снарядов. А если уж и поставляют, то по принципу корми собаку, чтобы не сдохла с голода, но громко лаяла и больно кусалась, — заключил Литовкин.

Глава Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен ранее предложила союзникам Киева собрать систему ПВО Patriot из запчастей. По ее словам, этот план европейская страна уже обсуждает с партнерами. Она подчеркнула, что в настоящее время решается вопрос о сборке Patriot, включая подготовку украинских экипажей.