Нидерланды предложили союзникам Киева собрать систему ПВО Patriot из запчастей, сообщила глава Минобороны королевства Кайсу Оллонгрен. По ее словам, этот план европейская страна уже обсуждает с партнерами.
Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки, — сказала глава Минобороны.
По словам Оллонгрен, в настоящее время партнеры договариваются о «сборке системы Patriot, включая подготовку украинских экипажей».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде заявил, что Киеву приходится давить на своих партнеров на Западе, чтобы получить необходимые комплексы противовоздушной обороны и другое вооружение. Он пожаловался, что Киеву не предоставляют дополнительные системы ПВО и боеприпасы к ним.
По его словам, те союзники Украины, которые боятся передавать Киеву какое-либо вооружение, должны понимать, что средства ПВО предназначены для обороны, а не наступления. При этом украинский лидер подчеркнул, что стране не хватает противовоздушных ракет, чтобы противостоять России.