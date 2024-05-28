Нидерланды предложили собрать Patriot из запчастей для Украины Минобороны Нидерландов: обсуждается сборка системы ПВО Patriot для Украины

Фото: Army Staff Sgt. Bruce Daddis, National Guard

Нидерланды предложили союзникам Киева собрать систему ПВО Patriot из запчастей, сообщила глава Минобороны королевства Кайсу Оллонгрен. По ее словам, этот план европейская страна уже обсуждает с партнерами.

Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки, — сказала глава Минобороны.

По словам Оллонгрен, в настоящее время партнеры договариваются о «сборке системы Patriot, включая подготовку украинских экипажей».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде заявил, что Киеву приходится давить на своих партнеров на Западе, чтобы получить необходимые комплексы противовоздушной обороны и другое вооружение. Он пожаловался, что Киеву не предоставляют дополнительные системы ПВО и боеприпасы к ним.

По его словам, те союзники Украины, которые боятся передавать Киеву какое-либо вооружение, должны понимать, что средства ПВО предназначены для обороны, а не наступления. При этом украинский лидер подчеркнул, что стране не хватает противовоздушных ракет, чтобы противостоять России.