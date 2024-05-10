Ряд европейских стран усилили контроль за санкциями против России Финляндия и страны Балтии договорились усилить контроль за санкциями против РФ

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Страны Евросоюза, в число которых вошли Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша, подписали договор об усилении контроля за соблюдением антироссийских санкций, передает пресс-служба финской таможни. По данным ведомства, мера направлена на унификацию мониторинга рестрикций.

Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали сегодня в Вильнюсе совместное соглашение, целью которого является усиление и унификация мониторинга санкций ЕС против России, — говорится в сообщении.

Европейские государства договорились объединить усилия относительно обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров товаров. В частности, компании теперь должны предъявлять дополнительную документацию при вывозе продукции за границу.

Мы хотим показать другим государствам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного санкционного контроля, а также внести свой вклад в повышение эффективности санкций, — уточнили представители таможни Финляндии.

Ранее Bloomberg писал, что в рамках 14-го пакета антироссийских рестрикций Европейский союз планирует запретить странам — участницам объединения использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России, которая заменила SWIFT. ЕС намерен ограничить доступ в свои порты российским судам, констатировали журналисты.