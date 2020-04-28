Русский миллионер предупредил британцев о голоде

https://static.news.ru/photo/e9cc67b2-892d-11ea-bc09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Владелец газеты Evening Standard Евгений Лебедев заявил, что голод станет следующим крупным кризисом. Сын российского предпринимателя Александра Лебедева пояснил, что последние три недели был волонтёром в Великобритании, что позволило ему увидеть масштаб этой проблемы.

Кажется очевидным, что это то, что не собирается уходить. Голод станет следующим большим кризисом, с которым столкнётся эта страна, и в частности Лондон, — сказал Лебедев в беседе с телеканалом Sky News.

"The hunger crisis, will be the next major crisis."



The owner of the Evening Standard, Evgeny Lebedev tells Sky News about a campaign being launched to feed those in need for the next three years. #KayBurley

Get the latest on #Coronavirus : https://t.co/yfnYxJeXUq pic.twitter.com/HbdREZzyJM — SkyNews (@SkyNews) April 28, 2020

Миллионер уточнил, что вместе с благотворительным фондом Felix Project планирует собрать 10 млн фунтов стерлингов. По его словам, на эти средства в течение трёх лет можно будет кормить нуждающихся жителей британской столицы.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что коронавирус представляет собой глобальную гуманитарную катастрофу, которая может привести к голоду библейского масштаба. Он рассказал о необходимости своевременного принятия мер для обеспечения продовольственной безопасности стран, писал NEWS.ru.