Роттердам готов принять Евровидение в 2021 году

Городской совет Роттердама принял решение о готовности города принять конкурс «Евровидение» в 2021 году. Мероприятие должно пройти в концертном зале Ahoy, где планировалось его проведение в 2020 году.
Даты также решено сохранить те же — с 12 по 16 мая 2021 года,
Чтобы дать окончательный ответ, голландские организаторы и Европейский вещательный союз должны решить ряд организационных, административных и финансовых вопросов, — говорится в материале издания.
Окончательная информация должна появиться в мае.
Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае, писал NEWS.ru. Ранее
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