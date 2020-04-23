Роттердам готов принять Евровидение в 2021 году

https://static.news.ru/photo/7a696474-8590-11ea-a9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Городской совет Роттердама принял решение о готовности города принять конкурс «Евровидение» в 2021 году. Мероприятие должно пройти в концертном зале Ahoy, где планировалось его проведение в 2020 году.

Даты также решено сохранить те же — с 12 по 16 мая 2021 года, передаёт NU.nl. Однако в настоящий момент неизвестно, будет ли в результате конкурс проведён в этом городе.

Чтобы дать окончательный ответ, голландские организаторы и Европейский вещательный союз должны решить ряд организационных, административных и финансовых вопросов, — говорится в материале издания.

Окончательная информация должна появиться в мае.