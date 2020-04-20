Россия опровергла сообщения о кибератаках на больницы Чехии со стороны РФ

https://static.news.ru/photo/58e79132-67cb-11ea-9a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва опровергает сообщения о кибератаках со стороны России на медицинские учреждения Чехии, заявили представители посольства РФ в Праге. По мнению дипломатов, речь идёт об очередных фейковых новостях, целью которых является формирование враждебного образа Кремля.

Хотели бы предостеречь от подобных безответственных и нечистоплотных информационных выпадов в адрес России, от которых отдаёт откровенно провокационным душком, — говорится на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

В посольстве считают, что подобные обвинения — это паразитирование на теме пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), охватившей почти все страны мира.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи. В России на 20 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, поправились 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи отмечены в 76 регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственные границы необходимо оставить закрытыми ещё год. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан. По его словам, это необходимо для предотвращения новой волны пандемии.