Европа

Россия опровергла сообщения о кибератаках на больницы Чехии со стороны РФ

15:56, 20 апреля 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва опровергает сообщения о кибератаках со стороны России на медицинские учреждения Чехии, заявили представители посольства РФ в Праге. По мнению дипломатов, речь идёт об очередных фейковых новостях, целью которых является формирование враждебного образа Кремля.

Хотели бы предостеречь от подобных безответственных и нечистоплотных информационных выпадов в адрес России, от которых отдаёт откровенно провокационным душком, — говорится на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

В посольстве считают, что подобные обвинения — это паразитирование на теме пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), охватившей почти все страны мира.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи. В России на 20 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, поправились 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи отмечены в 76 регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственные границы необходимо оставить закрытыми ещё год. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан. По его словам, это необходимо для предотвращения новой волны пандемии.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях