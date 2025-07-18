Военкор раскрыл, кто подтолкнул Зеленского к переговорам Военкор Коц: Зеленский заговорил о переговорах после сигнала Трампа

Решение президента Украины Владимира Зеленского активизировать переговоры с Россией может быть связано с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, считает военкор Александр Коц. По его словам, Вашингтон заинтересован в продвижении диалога, чтобы укрепить позиции главы Белого дома как «великого миротворца».

Трамп, все еще не оставляющий надежды войти в историю как «великий миротворец», дал Зеленскому пинка <…> и повелел ему быть более сговорчивым. <…> Переговариваться, конечно, надо. Но, мне кажется, клиент еще не дозрел, — написал Коц в своем Telegram-канале.

Военкор напомнил, что Украина отказалась от третьей встречи в Стамбуле, а сам Зеленский назвал переговоры бесперспективными. По мнению Коца, даже в случае возобновления контактов Киев все равно не примет условий Москвы.

Ранее Зеленский поручил новому секретарю СНБО Рустему Умерову активизировать переговорный процесс, сославшись на необходимость ускорения выполнения стамбульских договоренностей. Украинский президент также поставил задачу по координации работы с партнерами по военным поставкам и анализу исполнения решений Совета безопасности.