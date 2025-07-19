Российских туристов ограбили в Италии во время предложения руки и сердца В Пизе влюбленную пару из Петербурга ограбили после романтического ужина

Влюбленную пару из России ограбили в Италии прямо после романтического ужина с предложением руки и сердца, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, туристы из Санкт-Петербурга проездом остановилась в Пизе, а все свои вещи общей стоимостью 1 млн рублей оставили в арендованном автомобиле в центре города.

После ужина путешественники увидели, что у машины разбито окно, а из салона украдено все, что было: четыре чемодана, ноутбуки, наушники, фотоаппарат и прочая дорогая техника. Пара обратилась к правоохранителям. Однако в ночь происшествия, по словам петербуржцев, полицейское отделение не работало, как и на следующий день. Домой россияне вернулись только с паспортами, телефонами и помолвочным кольцом.

Ранее российский блогер Диана Коркунова заявила, что стала жертвой ограбления в Париже. Девушка поделилась, что не в первый раз сталкивается с воровством во французской столице. Среди украденного — крупная сумма наличных, ювелирные изделия и коллекционные сумки премиум-класса. Общая сумма ущерба превысила 15 млн рублей.