Российские военные контролируют высоты Времевского выступа Рогов: российские военнослужащие контролируют высоты Времевского выступа

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская армия контролирует высоты Времевского выступа. На этом участке запорожского фронта продолжаются тяжелейшие бои, отметил он в своем телеграм-канале.

По его словам, российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа.

В районе Времевского выступа идут тяжелейшие бои. Высоты по-прежнему под контролем русской армии. Помимо артиллерии в работу активно включилась авиация, — подчеркнул Рогов.

Он отмети, что в районе села Урожайное идут взаимные обстрелы и бои сверхвысокой интенсивности. На северных и восточных окраинах села остались позиции ВСУ. Однако села Левадное и Новодаровка превратились в серую зону, поскольку с большими потерями ВСУ «бежали из них» и рассредоточились в зеленой полосе.

Ранее сообщалось,что украинская армия могла потерять три из шести немецких танков Leopard 2R, переданных Финляндией, сообщило издание Helsingin Sanomat. Боевые машины из финской партии распознали на фотографиях с уничтоженной техникой ВСУ в Запорожской области.