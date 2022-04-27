Российские военнослужащие захватили украинский полевой склад с вооружением

Российские военнослужащие захватили полевой склад Вооружённых сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России. На складе обнаружили около 1 тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним, сообщает ТАСС. Речь идёт о противотанковых комплексах Javelin, переносных противотанковых управляемых ракетах NLAW, образцах противотанковой управляемой ракеты немецкого производства, советских ракетах экспортного варианта, а также о различном стрелковом вооружении иностранного производства.

Многие образцы вооружения были в спешке оставлены националистическими подразделениями Украины при отступлении на территории Луганской Народной Республики, — указывается в сообщении ведомства.

Министерство обороны России 23 апреля опубликовало кадры уничтожения Вооружёнными силами РФ ангаров с боеприпасами и вооружением Украины. По сообщению военного ведомства, удар наносился высокоточными артиллерийскими снарядами. Наведение на объекты ВСУ осуществлялось при помощи беспилотника.

Россия начала второй этап военной операции на Украине. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев заявил, что для его завершения Вооружённые силы РФ должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины. По его словам, контролируя Донбасс, появляется возможность создать сухопутный коридор на территорию Крыма и оказать воздействие на важнейшие объекты ВСУ.