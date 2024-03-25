ВС России атаковали Одессу «роем дронов» «РВ»: атаки российских дронов привели к отключению воды и света в Одессе

Фото: МО РФ

Рои российских дронов атакуют Одессу, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там подчеркнули, что в городе поврежден объект энергоинфраструктуры, из-за чего в нескольких районах пропали вода и электричество.

Рои дронов атакуют Украину: в Одессе после удара во многих районах исчезли свет и вода. С 00:20 воздушная тревога в Одессе и Николаеве <...> Власти подтвердили поражение объекта энергетической инфраструктуры, — отметили авторы материала.

Ранее серия взрывов прозвучала в Одессе и Одесской области. Хлопки раздались спустя примерно 50 минут после объявления в регионе воздушной тревоги. Власти региона не прокомментировали ситуацию. Местные СМИ написали, что после взрывов в некоторых районах города нет света и воды.

До этого около 15 взрывов произошло в Харькове. Глава областной администрации Олег Синегубов оповестил о поражении объекта критической инфраструктуры, после которого город фактически остался без электричества.

Кроме того, серия мощных взрывов прогремела в центральных районах Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что воздушная тревога звучала на всей территории страны, в городе работали силы противовоздушной обороны.