РИА Новости: под Херсоном ликвидирована группа украинских диверсантов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военнослужащий ВС РФ

Сотрудники российских силовых ведомств ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ходе обыска были обнаружены взрывные устройства, которые были уничтожены на месте.

В ходе оперативно-боевых мероприятий российскими силовиками была обнаружена и ликвидирована украинская диверсионная группа. В ходе досмотра отдельно стоящего строения в Алешках были обнаружены два диверсанта, которые в ходе боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью. Также при последующем досмотре строений были найдены два самодельных взрывных устройства с осколочными элементами типа болтов и гаек, было принято решение <...> уничтожить на месте, — сообщил собеседник агентства.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что продвижение украинских войск на территории региона остановлено. По его словам, украинские войска пытаются наступать с нескольких направлений, но встречают отпор.

Ранее он сообщил, что бойцы ВСУ продвинулись вдоль Днепра в Херсонской области, сделали несколько фотографий, после чего были разбиты. По его словам, продвижение украинских войск на этом завершилось.

Военный эксперт Роман Насонов ранее рассказал, что ВСУ не смогли раскачать оборону подразделений Вооруженных сил России. По его словам, недавние наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении оказались провальными, они понесли существенные потери. Насонов добавил, что в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка были нейтрализованы группы ВСУ.