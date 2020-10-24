Результаты выборов в литовский парламент появятся к ночи

https://static.news.ru/photo/68d536aa-16dd-11eb-9599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredas Pliadis/Global Look Press

Примерно к полуночи по местному времени (1:00 по Москве) станут известны основные результаты выборов в сейм (парламент) Литвы, рассказала глава избирательной комиссии республики Лаура Матьёшайтите.

Если не будет каких-то инцидентов, полагаем, что к полуночи мы уже увидим основные результаты голосования, — сказала она журналистам.

По её словам, в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве) избирательные участки закроются, после чего начнётся проветривание помещений и дезинфекция поверхностей. Она выразила надежду, что процесс подсчёта пройдёт оперативно и не будет зафиксировано конфликтов с наблюдателями.

Но это не соревнование, чтобы как можно быстрее выдать результаты. Призываю членов комиссий подойти к делу ответственно, — передаёт её слова ТАСС.

25 октября в стране прошёл второй тур голосования по одномандатным округам. В первом туре удалось выбрать только троих депутатов, в 68 остальных округах никто не набрал больше 50% голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине 25 октября проходят местные выборы. Там за первые четыре часа голосования в полицию поступило примерно 1300 сообщений о нарушениях. Силовики возбудили 14 уголовных дел.