Рекордное число инфицированных коронавирусом выздоровело за сутки в Италии

В Италии за сутки выздоровели 2723 человека, заразившихся коронавирусом, что стало максимумом за всё время эпидемии в стране.
По данным итальянского агентства ANSA, в общей сложности в стране с COVID-19
За всё время в Италии скончались 24648 человек, заразившихся коронавирусом, за последние сутки — 534 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии в конце этой недели расскажут о планах постепенного ослабления карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, связанные с режимом чрезвычайной ситуации ограничения начнут снимать с 4 мая, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте. Он пояснил, что власти намерены действовать на основе национального плана, учитывающего территориальные особенности.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.
В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.
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