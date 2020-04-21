Рекордное число инфицированных коронавирусом выздоровело за сутки в Италии

https://static.news.ru/photo/38d70d60-83f4-11ea-aac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии за сутки выздоровели 2723 человека, заразившихся коронавирусом, что стало максимумом за всё время эпидемии в стране.

По данным итальянского агентства ANSA, в общей сложности в стране с COVID-19 справилась 51600 человек. Вместе с этим второй день подряд снижается число тех, кто в настоящее время ещё болеет.

За всё время в Италии скончались 24648 человек, заразившихся коронавирусом, за последние сутки — 534 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии в конце этой недели расскажут о планах постепенного ослабления карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, связанные с режимом чрезвычайной ситуации ограничения начнут снимать с 4 мая, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте. Он пояснил, что власти намерены действовать на основе национального плана, учитывающего территориальные особенности.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.