Рейтинг Зеленского стал рекордно низким

Рейтинг доверия граждан президенту Украины Владимиру Зеленскому упал до рекордно низких значений.
Об этом говорят результаты опроса, проведённого Центром Разумкова. Согласно им, с сентября 2019 года рейтинг украинского лидера обвалился с 56,1% до 25,3%.
При этом уровень доверия бывшему президенту страны Петру Порошенко возрос по сравнению с прошлогодними показателями, когда в его поддержку высказывались 6,1% украинцев. В этом году экс-главу государства поддержали 11,1% опрошенных,
Своё доверие сопредседателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко выразили 14,6% респондентов, в поддержку лидера партии «Батькивщина» высказались 5,6%. 13,9% не определились с выбором.
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», доктор юридических наук Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении конституции страны.
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