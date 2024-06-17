РБК: миллиардер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне РБК: Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против UBS Europe

Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Алишер Усманов

Миллиардер Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне в отношении банка UBS Europe, сообщила его представитель РБК. По данным издания, причиной стала «серия необоснованных документов о ожидании подозрительных финансовых операций».

Банк в 2018-2022 годах направил более десяти уведомлений насчет операций Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии. К примеру, одно из них касалось предположения об «отмывании денежных средств» при снятии наличных, — говорится в публикации.

Защита миллиардера сочла эти уведомления «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными», которые были отправлены без надлежащего основания. Действия банка привели к финансовым потерям и колоссальному ущербу репутации Усманова. Также это привело к «незаконным расследованиям» против него в 2022 году в Германии.

В августе 2023 года Усманов обратился с иском в Федеральный конституционный суд Германии. Поводом стали обыски на его яхте Dilbar, которые прошли в Бремене. По мнению миллиардера, в результате были нарушены его права на неприкосновенность жилища.

Усманов подал жалобу в суд Карлсруэ. Ордер на обыск выдал суд Мюнхена. Напомним, миллиардер находится под санкциями Евросоюза.