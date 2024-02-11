«Разочарование велико»: немецкий журналист о положении ВСУ на фронте Bild: современная Украина оказалась в «тяжелейшем военном кризисе» с 2022 года

Фото: МО Укранины

Украина впервые с начала спецоперации переживает тяжелейший военный кризис, заявил журналист Bild Пауль Ронцхаймер. По его словам, ситуация на фронте складывается неблагоприятно для ВСУ.

Вероятно, это тяжелейший военный кризис на Украине со времен [начала СВО] <...>. Неуверенность и разочарование в эти холодные зимние дни велики. <...> Вопрос в том, понятна ли вся эта драма в Вашингтоне, Берлине и Париже. <...> Ясно одно: преимущество у россиян! — отметил Ронцхаймер.

Журналист добавил, что основывает свое мнение на том, что увидел, побывав на фронте под Артемовском. Репортер также отметил, что один из украинских солдат, с которым ему удалось пообщаться, пожаловался на острую нехватку людей и оружия.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что ВСУ находятся в крайне сложной ситуации на линии фронта. По его словам, уровень мотивации украинских военных в целом нельзя назвать высоким.

Чиновник предупредил, что ситуация «действительно существенно осложнится», если западные страны не начнут поставлять Украине больше оружия. Данилов указал, что из-за задержек военной помощи под угрозой находится независимость страны, а также «имидж, авторитет и единство» всего Запада. По его словам, на Украине «очень хотят быть сильнее» российской армии, которая сохраняет преимущество в небе.