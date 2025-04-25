Раскрыто, зачем Украина распространяет фейки об обороне Сумской области Военэксперт Хатылев связал фейки об обороне Сумщины с нехваткой ресурсов ВСУ

Фото: Global Look Press

ВС РФ в зоне СВО

У Вооруженных сил Украины и их западных кураторов уже не хватает ресурсов, чтобы бороться с российской армией на поле боя, сказал в беседе с NEWS.ru бывший начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев. По его словам, по этой причине Киев и его партнеры переходят к психологическим операциям, в том числе распространяя фейки о якобы слабой обороне украинской армии в Сумской области.

Будут использоваться всевозможные инструменты, в том числе психологические. Англичане и американцы пытаются переложить это дело на украинские руки. Так как они у них кривые, мы знаем все о том, что они пытаются сделать против нас, — отметил эксперт.

Он добавил, что в украинском тылу есть люди, которые докладывают российским военным о подобных манипуляциях. В итоге у РФ есть возможность противодействовать психологическим диверсиям, подчеркнул Хатылев.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что украинские подразделения психологической борьбы пытаются ввести ВС РФ в заблуждение относительно ситуации в Сумской области. По его словам, противник намерен заманить российские войска вглубь своей территории, чтобы истощить их в затяжных боях и принудить к отступлению. В частности, Украина распространяет данные об отсутствии укреплений на Сумщине из-за коррумпированности бывшего руководителя региона.