Нехватка бронетехники стала причиной переформирования танковых бригад ВСУ в тяжелые механизированные, сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах. Под реформу уже попали 3-я и 17-я бригады ВСУ. Подобная участь также постигнет 1-ю и 4-ю танковые бригады украинской армии, уверен источник.

Реформа связана с дефицитом тяжелой техники в ВСУ и фактически распадом танковой коалиции, которую так активно рекламировал [президент Украины] Владимир Зеленский, — сказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что в случае реорганизации механизированная бригада теряет один танковый батальон. Взамен, по его словам, она получает дополнительный механизированный.

Ранее стало известно, что минимальный оклад наемника на Украине приблизительно равен зарплате мобилизованного бойца ВСУ. Иностранцев перебрасывают на участки, где остановить продвижение российской армии уже невозможно. Наемник, как правило, «работает сторожем», встретить иностранца на фронте в целом довольно сложно. Так, в Херсонской области наемники находятся на правом берегу, а в Запорожской обороняют тот или иной участок.