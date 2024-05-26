Раскрыт главный страх Макрона, заставивший его заговорить о «смерти Европы» Европеист Федоров: Макрон считает, что Европа должна быть центром силы

Фото: IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон боится смерти Европы, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, политик считает, что Европа — самостоятельный центр силы, который должен быть независим даже от США.

Макарон уже заявлял о программе, которая как будущее видение Европы. Он заявил о том, что Европа смертна, она может умереть. Его основная идея заключается в том, что Европа — самостоятельный центр силы. Хотя все идет к тому, что это будет государство с федеративным устройством. Он думает, что Европа должна быть центром силы, независимым от США, от Китая. Европа не должна зависеть даже в политическом смысле от США, — заявил Федоров.

Ранее СМИ сообщали, что Макрон планирует созвать новое совещание Совета по обороне Франции в связи с массовыми беспорядками в Новой Каледонии. Предыдущая встреча состоялась 15 мая. По данным французских властей, на местах задержано около 230 участников беспорядков.

Протесты в Новой Каледонии вспыхнули после того, как в сенате и Национальном собрании Франции прошел утверждение законопроект о расширении избирательного корпуса на местных выборах. Согласно документу, право голоса распространяется на всех граждан, родившихся в Новой Каледонии, и на лиц, являющихся резидентами территории не менее десяти лет. Коренные жители считают, что это ослабит их электоральное влияние.