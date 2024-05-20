Макрон созовет совещание по обороне из-за протестов в Новой Каледонии

Фото: IMAGO/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет новое совещание совета по обороне Франции в связи с массовыми беспорядками в Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане), сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Встреча запланирована на 18:30 по местному времени (19:30 мск).

Предыдущее заседание совета проводилось 15 мая. По данным французских властей, на местах задержано около 230 участников беспорядков, на остров продолжают прибывать подкрепления полиции и жандармерии.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее заявил, что в результате беспорядков в Новой Каледонии пострадали сотни человек, среди которых около 100 сотрудников правоохранительных органов, несколько человек погибли. По его словам, протестующие сожгли десятки домов и предприятий. На открытии межминистерской кризисной встречи премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о вводе солдат «для обеспечения безопасности» портов и аэропорта, на острове введено чрезвычайное положение.

Протесты в Новой Каледонии вспыхнули после того, как в сенате и Национальном собрании Франции прошел утверждение законопроект о расширении избирательного корпуса на местных выборах. Согласно документу, право голоса распространяется на всех граждан, родившихся в Новой Каледонии, и на лиц, являющихся резидентами территории не менее десяти лет. Коренные жители считают, что это ослабит их электоральное влияние.