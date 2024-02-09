Раскольники избили прихожанина во время захвата храма на Украине Сторонники ПЦУ избили прихожанина во время захвата храма в Черновицкой области

Фото: СБУ

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во время захвата Петропавловского храма в селе Ленковцы Черновицкой области, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ). Инцидент произошел 8 февраля.

СПЖ опубликовал на своем сайте видео драки, на которой видно, как мужчина пытается попасть в храм, но после недолгого разговора его начинают избивать захватчики. Стороннику ПЦУ нанесли пострадавшему несколько ударов по лицу. В каком он состоянии, не уточняется.

В июле 2023 года стало известно, что последователи отделившейся Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», принадлежащий канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) в городе Нетешин Хмельницкой области. Захват произошел 9 июля.

Согласно информации канонической церкви, раскольники появились в храме во время проведения богослужения. После его завершения, настоятель протоиерей Виктор Тышкун и другие священнослужители попытались вступить в диалог с ними, но получили только оскорбления в адрес присутствующих в храме и верующих. Последователи ПЦУ допустили применение физической силы к прихожанам.