Ракетный удар ВСУ по жилым кварталам Донецка сняли на видео

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие ВСУ

ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам Донецка, под артиллерийский огонь попали Киевский и Куйбышевский районы города. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия, издание сообщает, что в результате атаки украинцев погиб один человек.

На кадрах видно, что снаряды попали в жилой многоэтажный дом, выломав кусок стены и разбив окна. При обстреле погиб один человек, — пишет издание.

По данным СЦКК ДНР, ВСУ проводили обстрел снарядами калибра 155 мм. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что под обстрел также попал район городского парка имени Щербакова, рядом с ним расположен центральный автовокзал, а также зоны отдыха и торговые центры.

Ранее военный корреспондент Алексей Борзенко заявил, что ВСУ прекратят обстрелы Донецка после того, как российская армия захватит Марьинку, Авдеевку и другие районы рядом с ДНР. По мнению военкора, российским силовикам следует сосредоточиться на занятии позиций на Донецкой дуге. После этого, добавил Борзенко, нужно сосредоточиться на Лисичанске, в котором повторяется сценарий Мариуполя. Он указал, что украинские бойцы сдаются целыми группами по 10–20 человек. Борзенко заверил: солдаты готовы сесть в тюрьму, лишь бы не возвращаться на Украину.