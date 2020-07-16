Радио «Шансон» не понравилось Нацсовету Украины по ТВ из-за репертуара

https://static.news.ru/photo/a4a21152-c765-11ea-8018-fa163e074e61_660.jpg Фото: radioshansonfm/facebook.com

Национальный совет Украины по вопросам ТВ и радиовещания назначил внеплановую проверку радио «Шансон» из-за несоблюдения языковых квот. По данным ведомства, 2 июня 2020 года доля песен на украинском, «прокрученных» в эфире между 15:00 и 22:00 (совпадает с мск), составляла 34% при законодательной норме в 35%.

Ревизию радиостанции проведут после отмены карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), говорится на официальном сайте Нацсовета.

Накануне экс-депутат Верховной рады (ВР) Украины от фракции «Народного фронта» Леонид Емец назвал русский «языком животных». Политика возмутило внесение в парламент проекта закона об отсрочке украинизации школьного образования в стране. По мнению бывшего нардепа, пока военнослужащие Незалежной погибают в Донбассе, сторонники главы государства Владимира Зеленского в ВР от партии «Слуга народа» решили «позащищать» русский язык.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка на Украине как государственного нет. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде страны Фёдор Вениславский.

Ранее депутаты Верховной рады (51 человек) обратились с просьбой признать его не соответствующим конституции, поскольку в основном законе страны гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств.