Рада разорвала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения

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Депутаты Верховной рады проголосовали за расторжение соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения, сообщили нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он уточнил, что за разрыв соглашения проголосовали 292 парламентария из 450. Таким образом, Украина прекратила сотрудничество с Россией в налоговой сфере.

Между Украиной и Россией теперь нет соглашения об избежании двойного налогообложения. За его денонсацию отдано 292 голоса. Это еще один удар по экономическим отношениям с Россией, — заявил депутат.

Ранее Рада приняла закон, запрещающий ввоз на территорию Украины медицинских препаратов, произведенных в России и Белоруссии. Инициатором законопроекта стал глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Помимо этого, украинские парламентарии проголосовали за выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Это решение поддержали 274 парламентария. Данный документ был принят в Душанбе в 2011 году.