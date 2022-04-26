Путин: Киев должен приказать силовикам на «Азовстали» сложить оружие

Завод "Азовсталь" / Фото dan-news.info

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что власти Украины должны отдать приказ сложить оружие украинским военным на металлургическом комбинате «Азовсталь», расположенном в Мариуполе, сообщается на сайте Кремля. По словам российского лидера, военнопленным будут гарантированы жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.

Что касается заблокиро­ванных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие, — сказал глава государства.

21 апреля Путин приказал отменить штурм «Азовстали». Он назвал это нецелесообразным, поскольку может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого президент посоветовал прибегнуть к блокировке предприятия и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.

Заводы «Азовсталь» и «Ильич» входят в принадлежащую бизнесмену Ринату Ахметову группу «Метинвест», которая является крупнейшим на Украине производителем стали и железнорудного сырья. Некоторое время назад в компании заявили, что из-за осады Мариуполя выведено из строя более трети металлургических мощностей страны, а также подчеркнули, что упомянутые предприятия не станут работать в условиях «российской оккупации».

Накануне мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что «Азовсталь» не будут восстанавливать после окончания боевых действий, поскольку по предприятию были нанесены серьёзные удары.