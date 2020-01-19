https://static.news.ru/photo/94fbc9ac-3ac8-11ea-be32-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео и Владимир Путин Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин перед началом конференции по Ливии в Берлине обменялся несколькими фразами с госсекретарём США Майклом Помпео, а также с французским коллегой — Эмманюэлем Макроном.

После традиционного фотографирования политиков, президент России и руководитель Госдепа пожали друг другу руки и вместе отправились в зал заседания. Они обошлись без услуг переводчиков. В самом зале, перед тем как сесть за стол, Путин немного поговорил с Макроном. К беседе, прошедшей также без переводчиков, присоединился и глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международная конференция по Ливии, организованная по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, открылась в столице Германии. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.