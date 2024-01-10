Путешественник Роман Титов мог погибнуть в шторм у берегов Шотландии «112»: путешественник Роман Титов мог потерпеть крушение у берегов Шотландии

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Яхта путешественника Романа Титова, предположительно, могла потерпеть крушение неподалеку от Шотландии, сообщает Telegram-канала «112». Ранее он отправился в кругосветный вояж.

По данным канала, 13 декабря Титов на яхте «Вперед» вышел в море из норвежского Тенсберга, намереваясь осуществить одиночное кругосветное путешествие, к которому он готовился с осени. Позднее обломки судна, а также тело владельца обнаружили у шотландского города Аллапул.

Об этом оповестили сына Титова, который обратился в МИД и полицию с просьбой помочь выяснить, действительно ли это тело его отца. Обстоятельства происшествия выясняются.

В 2021–2022 годах Титов уже попадал в сильный шторм во время кругосветного путешествия на этой же яхте. Тогда он не пострадал, но плавание пришлось прервать и встать на ремонт в Великобритании. Роман Титов является капитан-лейтенантом запаса и экс-штурманом атомной подлодки. В настоящее время он руководит яхт-клубом в Подмосковье.

Также сообщалось о затоплении яхты с российскими туристами у берегов острова Пхукет в Таиланде. Судно осуществляло морскую прогулку вдоль острова. На борту находились девять человек, в том числе шестеро россиян. Предварительно, у яхты прорвало трубу в моторном отсеке, и она пошла ко дну. В результате происшествия никто не пострадал.