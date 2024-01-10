Яхта с россиянами на борту затонула в Таиланде SHOT: яхта с российскими туристами на борту затонула рядом с островом Пхукет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яхта, на борту которой находились туристы из России, затонула близ острова Пхукет в Таиланде, сообщает Telegram-канал SHOT. По имеющимся данным, судно отправилось на морскую прогулку вдоль острова.

На борту яхты под названием Martini находились девять человек, в том числе шестеро россиян, а также три гражданина Таиланда — капитан и члены экипажа. Судно начало идти ко дну во время остановки у острова Ко-Хе. Как сообщается, причиной стал прорыв трубы в моторном отсеке.

На помощь терпящей бедствие яхте пришло стоявшее у причала судно Panwa Princess. Всех находившихся на борту Martini доставили обратно в отель. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники туристической полиции начали расследование инцидента.

Ранее российский турист погиб во время отдыха в Таиланде. Мужчина утонул в море на Пхукете около пляжа Банг Тао из-за сильного течения. Когда его доставили на берег, он уже был без сознания. Россиянина и еще двух отдыхающих унесло в море на 200 метров. Двух человек удалось спасти. Гражданина РФ пытались привести в чувство и реанимировать, но он скончался не приходя в сознание.

Также сообщалось, что туристка из Кирова пропала в Турции, она вышла из своего номера и не вернулась. Сотрудники отеля рассказали, что женщина намеревалась отправиться в горы. Ее ждали в Москве, но в назначенный срок она не появилась.