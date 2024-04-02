Психиатр раскрыл, во что превратился Зеленский за пять лет Психиатр Шуров: поведение Зеленского указывает на употребление им наркотиков

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Владимир Зеленский

Поведение Владимира Зеленского за пять лет его президентского срока характеризуется общей деградацией, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. Специалист предположил, что украинский лидер употребляет психостимуляторы, о чем свидетельствуют его перевозбужденное состояние и спутанная речь.

Шуров пояснил, что прежде Зеленский как бывший актер отлично запоминал огромные тексты. Сейчас же, считает специалист, речь украинского лидера является спутанной, а внешний вид стал неухоженным. Особое внимание он обратил на отечное лицо и изменение его голоса.

Все, кто его анализировали, приходили к выводу, что он употребляет психостимулятор, окружение неоднократно подтверждало, что это тяжелый наркотик (кокаин), соответственно, мы видим разные состояния. Мы видим, что он может быть перевозбужден, сбиваться с мысли, а может быть, наоборот, заторможен, — указал психиатр.

По мнению специалиста, поведение Зеленского не соответствует поведению первого лица государства. Он указал, что украинский лидер игнорирует регламент, записывая видеообращения «на коленке» и «в грязной водолазке». Эксперт также обратил внимание на его эмоциональные реакции, назвав их неуместными.

То есть идет активное употребление психостимулятора, изменения внешне, деградация личности, разрушение памяти. Ну и на данный момент его поведение, когда человек говорит, что он победит, игнорируя объективную реальность. Это уже больше похоже на бред наркомана, — заключил эксперт.

Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявил, что Зеленский после 20 мая станет самозванцем. Он объяснил, что, согласно Конституции Украины, срок полномочий главы государства распространяется строго на пять лет. Их продление в случае введения военного положения относится исключительно к Верховной раде, подчеркнул он.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.