Протестующий в Стокгольме потоптался на Коране и пнул его

Фото: Caisa Rasmussen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция сопровождает протестующего Салвана Момику к месту за пределами посольства Ирака в Стокгольме

Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, сообщает агентство AFP. Вместо этого один из протестующих потоптался на Коране и пнул его.

По информации агентства, это было 37-летний Салван Момика, который ранее на аналогичной акции протеста возле главной мечети Стокгольма сжег книгу.

Ранее сообщалось, что жители Багдада вышли на протест против новой акции сожжения копии Корана, которую разрешила провести полиция Стокгольма 19 июля. Демонстранты ворвались в посольство Швеции в иракском городе. Участники акции протеста захватили и подожгли здание. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Представители дипмиссии Швеции в столице Ирака отказались давать комментарии по поводу случившегося. 30 июня в Багдаде прошла такая же демонстрация протеста.

Позже посольство Швеции в Багдаде приостановило работу. Выдача паспортов и иных документов в диппредставительстве временно прекращена. Сообщается, что премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани соберет экстренное совещание с главой внешнеполитического ведомства и представителями руководства силового блока.