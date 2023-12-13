Пролежавшую 26 лет в чулане книгу о Гарри Поттере продали за £55 тысяч В Великобритании продали за £55 тысяч редкое издание книги о Гарри Поттере

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В Великобритании на аукционе был продан редкий экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень», сумма составила £55,1 тысячи (6,2 млн рублей), сообщает «Москва 24» со ссылкой на местные СМИ. При этом книга 26 лет пролежала в чулане жительницы графства Дербишир.

Как отмечается, экземпляр, купленный женщиной в 1997 году за 8 фунтов, хорошо сохранился.

Я купила книгу о Гарри Поттере, когда никто еще толком не знал о нем или о его авторе. Мы ехали в доме на колесах по шотландскому высокогорью. Там было кафе и книжный магазин, — рассказала бывшая владелица книги.

Как уточнил эксперт аукционного дома, это очень редкое первое издание романа Джоан Роулинг в твердой обложке. Всего тираж составил 500 экземпляров, из которых в продажу поступили только 200. Пока коллекционерам удалось найти лишь 19 книг из этой серии. Они были проданы на аукционах за суммы от £17,5 тысячи до £69 тысяч.

Ранее картину Ивана Айвазовского «Корабль в море на фоне гор» продали за 50 млн рублей на торгах российского аукционного холдинга в Москве. Полотно было написано художником в 1891 году.

До этого на аукционе во Франции ушла с молотка шляпа-двууголка, которую император Наполеон I Бонапарт носил на борту брига Inconstant. Она была продана за рекордные €1,9 млн (порядка 188 млн рублей).