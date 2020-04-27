Прокуроры оценят подход властей Бергамо к пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/661b5834-8882-11ea-b2aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Biatta/Ropi/Global Look Press

В итальянском городе Бергамо открыто расследование для оценки подхода властей к борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил офис прокурора Марии Кристины Рота.

Бергамо расположен в провинции Ломбардия, наиболее пострадавшей от пандемии в Италии. Одни из первых ограничений в попытке сдерживания распространения инфекции были введены именно там, отмечает CNN.

Житель города Лука Фуско, отец которого умер от коронавируса в марте, создал в Facebook группу, заявив, что хочет знать правду о происходившем в Бергамо. К ней присоединились более 48 тысяч человек.

Мы знали, что есть проблема, мы видели недооценку проблемы. Мы видели случаи в Кодоньо, мы видели случаи в северной Италии, и никто не делал ничего в начале, — заявил мужчина в беседе с телеканалом.

Профсоюз медицинских работников итальянских больниц также обратился с жалобами к прокурорам 10 регионов, сообщив о нехватке средств индивидуальной защиты. На Апеннинах после заражения коронавирусом скончались 150 врачей.

Введённые в республике из-за пандемии ограничения начнут ослаблять 4 мая. Людям разрешат воссоединиться с семьями, власти откроют парки и сады, но в них нельзя будет собираться большими компаниями, писал NEWS.ru.