Прокуратура отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко

https://static.news.ru/photo/09b1d3a0-c119-11ea-abc1-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокуратура Украины отозвала ходатайство об избрании бывшему президенту страны Петру Порошенко меры пресечения по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Считаем, что продолжение рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения нецелесообразно, — заявил прокурор.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины».

1 июля Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро разведки. Однако он не стал давать показания. По словам начальника отдела Главного следственного управления ГБР Вадима Приймачока, политик не стал говорить о сути предъявленного ему подозрения.

После допроса экс-президент прибыл в Печерский суд Киева. Арбитраж планирует избрать ему меру пресечения по этому делу. Возле здания суда смонтировали сцену. На месте собрались люди, в числе которых жена политика Марина.

Заседание и допрос относятся к делу о давлении на руководителя Службы внешней разведки: по данным Генпрокуратуры страны, Порошенко преступными методами добился назначения первым замглавы ведомства Сергея Семочко. Сначала прокуратура просила избрать в качестве меры пресечения арест с альтернативой залога в размере 10 млн гривен (26,4 млн рублей). Однако позднее силовики изменили ходатайство на требование личного обязательства политика.

Ранее Пётр Порошенко рассказал об уголовных делах, которые завели на него силовые структуры. Он заявил, что готов сесть в тюрьму, писал NEWS.ru.