https://static.news.ru/photo/88776934-672d-11ea-b5a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертность от нового типа коронавируса в Европе станет расти в ближайшее время, поскольку во многих странах эпидемия находятся только на начальной стадии. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Европы, и поэтому там больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут, — цитирует специалиста РИА Новости.

Многие скончавшиеся в Италии заболели за две-три недели до этого, поэтому пока трудно предсказать, когда в стране наступит пик заражений, отметил Язаревич.

Он добавил, что в Италии не смогли отследить контакты большинства инфицированных и изолировать их из-за резкого роста случаев заражения — с трёх до сотен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВОЗ рекомендовала мыть руки после расчётов банкнотами, потому что коронавирусная инфекция передаётся через наличные. Вирус проживёт на бумажной банкноте три-четыре дня после контакта с заражённым. Безопасными оказались только бесконтактные платежи. Оплачивая покупки картой, надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов.