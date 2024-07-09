Процесс вступления Грузии в Евросоюз поставлен на паузу Посол Герчинский: процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен

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Акция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен из-за закона об иноагентах, сообщил посол ЕС Павел Герчинский. По его словам, которые приводит Sputnik Грузия, Брюссель также заморозил выделенные Тбилиси для оборонных нужд €30 млн.

И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации, — отметил он.

Герчинский подчеркнул, что намерения нынешних властей Грузии неясны лидерам ЕС. Посол выразил надежду, что после октябрьских выборов новообразованное правительство снова начнет работу в направлении интеграции в Евросоюз.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны виновно в переносе совместных военных учений с США. По ее словам, это несет угрозу стратегическому партнерству между странами и обороноспособности Грузии.

Грузинский лидер отметила, что перенос учений с США «может быть таким же уровнем ущерба, что и российский закон для их европейского пути», имея в виду закон «О прозрачности иностранного влияния». В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого заявлял, что слишком интенсивное внимание стран Запада к закону об иноагентах, который был принят грузинским правительством, связано с требованием открыть в республике «второй фронт» против России.