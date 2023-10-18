Президенту Грузии не смогли объявить импичмент Парламент Грузии не набрал голосов, чтоб объявить импичмент Зурабишвили

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Парламенту Грузии не хватило голосов депутатов, чтобы объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили, следует из результатов голосования, которое транслировал на своем сайте законодательный орган. Ее обвиняли в нарушениях правил этики и невежественных заявлениях.

«За» импичмент проголосовали только 86 депутатов. При этом для отставки президента было необходимо набрать 100.

Ранее Конституционный суд Грузии постановил, что Зурабишвили нарушила основной закон страны, нанеся визиты в Бельгию, Германию и Францию вопреки прямому запрету со стороны правительства. За удовлетворение запроса проголосовали шесть из девяти судей пленума.

Сама Зурабишвили заявляла, что не собирается уходить в отставку и останется там, где находится, а также продолжит бороться за европейское будущее республики. Она добавила, что огорчена вердиктом КС и считает, что судьям должно быть стыдно. По словам президента, она намерена посетить заседание парламента, на котором члены проголосуют за ее отставку или против.

При этом сенатор от Крыма член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что ситуация с потенциальным импичментом Зурабишвили во многом связана с тем, что руководство этой страны хочет выстраивать нормальные отношения с РФ. По его мнению, антироссийская позиция Зурабишвили вредит собственной стране.