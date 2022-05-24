Вучич раскритиковал форум в Давосе за отсутствие свободы слова

Президент Республики Сербия Александр Вучич / Фото Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Всемирный форум в Давосе перестал быть местом, где можно услышать разные мнения, теперь там господствует исключительно западная точка зрения. С такими словами президент Сербии Александр Вучич обратился к журналистам на экономической площадке, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что весь форум окрашен в цвета украинского флага.

По словам Вучича, отныне на этой площадке не принято говорить на свободные темы, выражая свою собственную или отличающуюся от западной позицию, как это было раньше. В Давосе пристально следят за теми, кто хлопает, а кто нет.

Президент задался резонным вопросом, что будет если не похлопать — «уши надерут?». Вучич напомнил, что в Сербии есть свобода мнений, и что сам он против того, чтобы его страна перенимала вышеописанную практику.

Украинская тема настолько довлеет над всеми другими темами, что [форум] — это огромная поддержка Украине без чего-либо другого, что вы могли бы услышать. Давос был раньше местом, где вы могли услышать разные вещи, различные взгляды, одновременно сюда приезжали председатель Си Цзиньпин и Ангела Меркель. Сейчас это стало местом абсолютно и исключительно западно ориентированным. Обо всем остальном возможно разговаривать только в заданных рамках, — сказал глава Сербии.

Накануне на форуме в Давосе после выступления президента Украины Владимира Зеленского делегация Китая не присоединилась к овациям в его адрес и вскоре покинула зал, об этом рассказал член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол. Вскоре делегация КНР опровергла данную информацию, объяснив произошедшее тем, что время выступления Владимира Зеленского совпало со временем переговоров с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.