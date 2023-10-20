Пресс-службу Минобороны Украины возглавит писатель-фантаст Еspreso.tv: писатель-фантаст Павлюк возглавит пресс-службу Минобороны Украины

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Писатель-фантаст Илларион Павлюк станет руководителем пресс-службы Минобороны Украины, сообщает издание Еspreso.tv. На родине он известен как автор книг детективного и фантастического жанров.

Управление прессы и информации в Минобороны возглавил Илларион Павлюк, — отмечается в публикации.

Павлюк в 2015 году воевал в Донбассе в составе добровольческого разведывательного спецподразделения «Гарпун». После февраля 2022-го он мобилизовался в подразделение Главного управления разведки Украины, где прослужил полтора года. Новый руководитель пресс-службы подтвердил назначение в Минобороны Украины в своих соцсетях.

Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за веру в меня, — говорится в его сообщении.

Ранее стало известно, что в сентябре правительство Украины отстранило от исполнения обязанностей всех заместителей министра обороны, а также госсекретаря ведомства. Среди уволенных значилась и Анна Маляр, часто выступавшая спикером министерства. До этого сообщалось об отставке с поста главы ведомства Алексея Резникова. Его кресло занял Рустем Умеров. Он был одним из главных украинских переговорщиков по зерновой сделке и по обмену пленными.