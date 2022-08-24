Украина получила $3 млрд от США Премьер Украины: в госбюджет поступила грантовая помощь от США в размере $3 млрд

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

В госбюджет Украины поступила грантовая помощь от США в размере $3 млрд, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки.

Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступили еще три миллиарда долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов, — заявил Шмыгаль.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи в размере $2,98 млрд. Эта помощь приурочена ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter ранее написал, что поставки вооружения Киеву являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Он поблагодарил США за оказанную поддержку в этом вопросе. Дипломат добавил, что военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта.

Ранее сообщалось, что по контракту с США Киеву будут доставлены дроны и вооружение, которое «может появиться на поле боя не раньше чем через год-два».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в поздравительной речи ко Дню независимости, что Киев не рассчитывает на мир, а намерен добиваться победы.