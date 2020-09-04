Премьер Украины раскрыл основные параметры бюджета на 2021 год

https://static.news.ru/photo/478f76e0-ef6e-11ea-862b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабмин закладывает в проект государственного бюджета на 2021 год рост ВВП на уровне 4,7%. Дефицит бюджета оценивают примерно в 6%.

4,7% рост ВВП, порядка 6% сейчас заложен запланированный дефицит бюджета, в этом году он был 7,5%, — отметил политик в интервью телеканалу «Украина 24».

По его словам, в стране «одна из самых стабильных ситуаций» с золотовалютными резервами, с ликвидностью банков и с госдолгом, что и является залогом стабильности курса.

Курс валют закладывается в районе 29 гривен за доллар, — подчеркнул Шмыгаль, добавив, что этот курс немного оптимистичнее того, что закладывали в 2020 году (29,5 гривен за доллар).

Как писал NEWS.ru, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что в казне нет средств для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

30 марта Европейский союз принял решение поддержать Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить стране €80 млн. Эти средства являются первым пакетом помощи стране. Данные меры направлены на поддержку здравоохранения, системы социальной помощи и на защиту бизнеса и рабочих мест.