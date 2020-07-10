Премьер Конте: в Италии могут продлить режим ЧС после 31 июля

https://static.news.ru/photo/7df89620-c297-11ea-af45-fa163e074e61_660.jpg Фото: R4924/Global Look Press

Итальянское правительство, вероятнее всего, после 31 июля продлит в стране режим ЧС, который был введён в январе на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в разговоре с журналистами заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Он отметил, что решение о продлении режима ЧС будет принято коллегиальным путём на заседании итальянского Совета министров. Премьер после этих слов успокоил граждан. По его словам, продление режима не означает, что ситуация с пандемией COVID-19 в стране не находится под контролем. Однако это решение позволяет принять необходимые меры, в том числе и карантинные, в случае возникновения критических ситуаций на тех или иных территориях Италии.

Поэтому мы склоняемся к продлению, — заявил Конте. Его речь опубликована на странице премьера в Facebook.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире.На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

На территории Италии, по имеющейся информации, с начала пандемии коронавирусом заразились 242 тысячи местных жителей. Из них 194 тысячи смогли выздороветь, а 34 926 итальянцев стали жертвами пандемии.

Как ранее писал NEWS.ru, итальянские вирусологи обнаружили два разных штамма COVID-19 на севере Италии, в области Ломбардия, которая стала эпицентром локальной вспышки вызываемого им заболевания. Также им удалось выяснить, что распространение инфекции в стране началось раньше, чем предполагалось, а при лечении пациентов нужно было выбрать другой метод.