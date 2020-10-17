Премьер Хорватии получил конверт с угрозами и подозрительным порошком

https://static.news.ru/photo/504f87b6-10cf-11eb-9e2c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Пленкович Фото: European Union/XinHua

Премьер Хорватии Андрей Пленкович получил письмо с угрозами в его адрес и неизвестным порошком. Содержимое отправлено на экспертизу.

Текст письма, якобы, содержит фразу «Для предателей одно из лекарств — „Новичок“», передаёт РИА Новости со ссылкой на хорватские информационные агентства.

Отмечается, что угрозы в адрес Пленковича, по его словам, поступали и ранее. 18 октября полиция задержала двоих мужчин за такие угрозы в адрес политика, которые они высказывали как на людях, так и в социальных сетях.

Постоянный оппонент премьер-министра, президент страны Зоран Миланович уже отреагировал на инцидент.

Угрозы — часть этой работы, и я сам их постоянно получаю. Это опасная профессия, в которую Пленкович пришёл несколько лет назад. Если не можешь жить под этим давлением, вернись к маме, — заявил глава государства на встрече с журналистами в городе Самобор.

17 октября глава МВД Хорватии Давор Божинович сообщил, что полиция страны устанавливает причины стрельбы с ранением полицейского, которую устроил 22-летний Даниел Безук у здания правительства в Загребе 12 октября. Не исключается версия, что целью нападения мог быть один из членов правительства. скрывшийся после перестрелки с полицией преступник после был обнаружен мёртвым. При последующих обысках на связанных со стрелком объектах были обнаружены оружие и боеприпасы, задержан отец стрелка, его подозревают в незаконном хранении оружия.

Рядом со зданием правительства усилены меры безопасности.

Как писал NEWS.ru ранее, российское Министерство иностранных дел прокомментировало заявление главы МИД Германии Хайко Мааса об отравлении политика Алексея Навального. В Москве заявили, что в РФ нет боевого отравляющего вещества «Новичок», но он есть в западных странах.