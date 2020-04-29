Представителей России не пригласили на церемонию к 75-летию Победы в Берлин

Российских представителей не приглашали на церемонию к 75-летию Победы во Второй мировой войне в Берлин, заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
Я должна проверить, но думаю, что нет, — сказала Деммер в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
8 мая президент и канцлер ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель, а также президенты Бундестага и Бундесрата Вольфганг Шойбле и Дитмар Войдке возложат венки к центральному мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине. Планируется, что глава государства выступит с речью по случаю 75-й годовщины освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Германии и европейских странах.
Королева Великобритании Елизавета II по случаю годовщины капитуляции нацистской Германии запишет телеобращение к нации. Его покажут вечером 8 мая, писал NEWS.ru.
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